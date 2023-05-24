Мир 24 мая 2023, 17:13 Проводимой политикой в мировой экономике США выстрелили себе в ногу — Путин Путин: проводимой политикой в мировой экономике США выстрелили себе в ногу РИА «Новости»

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США своей однополярной политикой в мировой экономике выстрелили сами себе в ногу. Об этом на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

«Мы заинтересованы в честном и продуктивном взаимодействии. Все, кто думает и поступает иначе, наносит ущерб мировой экономике и стреляет себе в ногу и тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату», — сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что большинство стран мира согласны с подходами России в построении более справедливой глобальной системы экономических отношений.

«Мы видим, что на глобальной арене происходят фундаментальные перемены. Все больше стран придерживаются собственной модели развития — расширять сеть партнерских связей и конструктивно влиять на мировые процессы», — добавил президент.

Также Путин подчеркнул, что многие предрекали «обвальный» сценарий для российской экономики, однако он уже не сбудется.