Провидец назвал два фактора, которые помешают Зеленскому достичь успехов

В рамках подведения итогов минувшего года Зеленский заявил, что хотел бы вернуть в состав государства Донбасс и Крым. Вечерский уверен, что политику будет непросто воплотить свои планы в жизнь. По мнению экстрасенса, президенту помешают два фактора.

«Это сложности в объединении людей и установлении партнерских отношений с противоборствующими силами. Неспособность к твердым и агрессивным действиям, излишняя мягкость для политика такого ранга», — уточнил провидец.

Помимо прочего, он назвал слабым местом лидера Украины ораторство. Зеленскому понадобится научиться вдохновлять людей своей речью. Если президент не проработает свои слабы стороны, он не сможет быть достаточно эффективным в долгосрочной перспективе.