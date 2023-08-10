10 августа 2023, 10:55
Провести мирные переговоры без Путина предложили на Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил мирные переговоры с Россией без Путина
Мирные переговоры Украины и России возможны, но без участия президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Главе МИД Украины задали вопрос, возможны ли переговоры с Кремлем до конца года, если контрнаступление ВСУ провалится. Кулеба ответил, что есть другие дипломатические методы, позволяющие вести дела не напрямую.
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«Но нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом», — подчеркнул министр.
Он добавил, что Украина может достичь своих целей при сочетании боевых действий и дипломатии. О первом заботятся генералы, задача которых — подтолкнуть российскую армию к отступлению и к переговорам, пояснил Кулеба. Сам он заботится о дипломатии и диалоге, когда это возможно, сообщил глава украинского МИД.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отмечал, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно лишь при нескольких условиях. В первую очередь он призвал киевский режим прекратить боевые действия и теракты.
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Украина
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