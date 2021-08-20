Местные выборы в 18 общинах Донбасса невозможно провести из-за ситуации с безопасностью. Об этом заявила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.

Ранее ЦИК попросила власти Донецкой и Луганской областей оценить возможность проведения местных выборов. В итоге украинские и донбасские ведомства провели совещание, на котором заявили о невозможности проведения голосования.

«В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская областные госадминистрации — военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан», — сообщили в ЦИК.

Комиссия добавила, что кроме безопасности также нет возможности обеспечить защиту от террористической угрозы во время проведения первых местных выборов. Голосование должно было пройти 31 октября в 18 общинах Донбасса.

Последние местные выборы проводили на Украине осенью 2020 года. Но тогда ЦИК отменила проведение голосования в 18 общинах, находящихся под контролем Киева.