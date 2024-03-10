Мир 10 марта 2024, 10:21 «Провести красную линию». США поставили НАТО ультиматум из-за Украины Сенатор Ли: США должны выйти из НАТО при вводе войск альянса на Украину Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/globallookpress

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Украина и США не должны одновременно быть в НАТО. Об этом написал американский сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для The American Conservative.

«Договорные обязательства перед Украиной — это опасное обязательство, не имеющее никаких преимуществ», — заявил он.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер говорил, что Украина вступит в Североатлантический альянс, это лишь вопрос времени. Но принятие республики в блок не может быть навязано односторонним диктатом мировых элит, уверен Ли.

«Шокирующая демонстрация Столтенбергом высокомерия и вопиющего пренебрежения суверенитетом точно напоминает нам, почему страну не следует добавлять в альянс НАТО, не взвесив риски», — написал сенатор.

Конгрессмен отметил, что европейские страны-участницы НАТО не имеют право втягивать США в потенциально ядерный конфликт из-за такого государства, как Украина. Если союзники отправят войска на территорию, американская сторона должна выйти из состава военно-политического блока.

«Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты», — подчеркнул Ли.

Ранее США исключили прямое столкновение альянса с Россией из-за Украины. Штаты всегда относились к республике «как к хомяку в колесе». Вряд ли страна пойдет на риск собственной национальной безопасности ради спасения другого государства.