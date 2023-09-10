Мир 10 сентября 2023, 15:39 Проверку агентства Reuters допустили на Украине из-за публикации снимков работы ПВО Представитель ВВС Украины Игнат допустил проверку Reuters из-за фото работы ПВО Unsplash

Читать 360tv в

Работу агентства Reuters на территории Украины могут проверить из-за публикации снимков работы ПВО в Киеве. Такую возможность в беседе с местным изданием «Страна.ua» допустил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Я не имел возможности ознакомиться (с опубликованными снимками — прим. ред.), но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься», — выразил уверенность представитель воздушных сил республики.

Реклама

Снимки, которые могут повлечь проверку, Reuters опубликовало 10 сентября. На них можно было видеть работу систем ПВО в Киеве минувшей ночью. На одной из фотографий запечатлели ракету, которая вылетает из района многоэтажной жилой застройки. На другой — взрыв, вызванный падением БПЛА.

В ночь на воскресенье в столице Украины и Киевской области объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ распространяли данные о взрывах. Утром глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил о том, что на одном из инфраструктурных объектов зафиксировали повреждения.