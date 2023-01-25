Мир 25 января 2023, 19:54 Проверка боя и вооружения началась на полигоне в Белоруссии Ддесантно-штурмовой батальон начал проверку боя и вооружения в Белоруссии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Военнослужащие белорусского десантно-штурмового батальона проводят проверку боя и вооружения БТР-82А на полигоне Брестский. Об этом информировало Минобороны республики.

Также проходит предварительная проверка боевых машин, оцениваются возможности техники, продолжается процесс ее принятия у завода-изготовителя.

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Ранее белорусское оборонное ведомство сообщило, что госсекретариат Совета безопасности Белоруссии провел проверку боеготовности сил немедленного реагирования одной из механизированных бригад Западного оперативного командования. Мероприятие позволило оценить способность танковых и механизированных батальонов оперативно выполнять задачи. Особое внимание уделили проверке готовности комплексов вооружения танков и боевых машин пехоты к боевому применению. Также проверялись техническое состояние вооружения и техники, обеспеченность вооруженных сил боеприпасами.