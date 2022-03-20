Провели в подвале 20 дней. СМИ показали страдающих от обстрелов ВСУ жителей села Степное
Корреспондент РИА «Новости» показал укрытие от обстрелов ВСУ жителей села Степное
Украинские войска продолжают вести обстрелы села Степное, перешедшее под контроль Донецкой народной республики. Местные жители спрятались в подвалах. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.
Журналист сообщил, что в подвале вместе с ним собрались 22 человека. Большинство — это женщины, дети и пенсионеры. Агентство опубликовало видео из подвала в своем Telegram-канале.
Одна из женщин рассказала, что в подвале они провели уже почти 20 дней. За это время смогли сделать печку-буржуйку, чтобы не замерзнуть.
«Взрослые у нас здесь только дедушки. Взрослые дядьки наши, муж мой, которому под 60, еще один брат под 60. Они нас только могли обезопасить, принести нам немного дровишек и воды. Мы сами отсюда не могли выйти», — подчеркнула она.
Еще одна местная жительница, которую журналист встретил до начала обстрела на улице заявила, что украинских националистов после окончания военной операции нужно привлечь к восстановлению домов, как это сделали с германскими военными после Великой Отечественной войны.
«Их не надо отпускать — их или убивать, или брать в плен. И, как немцев после войны, заставить отстроить все, что разрушили», — подчеркнула она.
По данным журналистов телеканала «Звезда», в ходе обстрела села Степное один из снарядов, выпущенных украинскими военными, попал в жилой дом. Помещение охватило пламя. По словам корреспондентов, в Степное ведет только одна дорога, которая простреливается из двухэтажного дома. Поэтому бойцы Народной милиции пока не могут прийти на помощь жителям.