Украинские войска продолжают вести обстрелы села Степное, перешедшее под контроль Донецкой народной республики. Местные жители спрятались в подвалах. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Журналист сообщил, что в подвале вместе с ним собрались 22 человека. Большинство — это женщины, дети и пенсионеры. Агентство опубликовало видео из подвала в своем Telegram-канале.

Одна из женщин рассказала, что в подвале они провели уже почти 20 дней. За это время смогли сделать печку-буржуйку, чтобы не замерзнуть.

«Взрослые у нас здесь только дедушки. Взрослые дядьки наши, муж мой, которому под 60, еще один брат под 60. Они нас только могли обезопасить, принести нам немного дровишек и воды. Мы сами отсюда не могли выйти», — подчеркнула она.

Еще одна местная жительница, которую журналист встретил до начала обстрела на улице заявила, что украинских националистов после окончания военной операции нужно привлечь к восстановлению домов, как это сделали с германскими военными после Великой Отечественной войны.

«Их не надо отпускать — их или убивать, или брать в плен. И, как немцев после войны, заставить отстроить все, что разрушили», — подчеркнула она.

По данным журналистов телеканала «Звезда», в ходе обстрела села Степное один из снарядов, выпущенных украинскими военными, попал в жилой дом. Помещение охватило пламя. По словам корреспондентов, в Степное ведет только одна дорога, которая простреливается из двухэтажного дома. Поэтому бойцы Народной милиции пока не могут прийти на помощь жителям.