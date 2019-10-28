Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США

Демократы уже начали собственное расследования в рамках импичмента Трампа. За это республиканцы обвинили их в том, что этот процесс пока не до конца оформлен — нужно провести общее голосование. При этом, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси утверждала, что на самом деле необходимости в этом нет и расследование можно провести и без резолюции.

«Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете. Демократы считают, что этот шаг обеспечит прозрачность процесса и позволит представить ясный план того, как продолжится расследование против Трампа.

Процедуру импичмента против президента США Дональда Трампа начали в палате представителей. Главу государства обвинили в том, что он просил другое государство дискредитировать конкурента на грядущих выборах — Джо Байдена. Трамп отрицает обвинения.

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена.