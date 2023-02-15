Мир 15 февраля 2023, 12:28 Проведшую под завалами почти 10 дней женщину спасли в Турции TRT Haber: женщину спасли из-под завалов в Турции спустя 222 часа после землетрясения РИА «Новости»

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Спасатели извлекли из-под завалов в Кахраманмараше женщину, которая провела под обломками жилого дома 222 часа. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

Спасенной 45 лет, она находится в очень истощенном состоянии, с женщиной работают медики.

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Провинция Кахраманмараш находилась в эпицентре землетрясения, которое произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что природный катаклизм стал самым сильным с 1939 года, магнитуда составила 7,7.

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Согласно последней официальной информации, общее число жертв в результате землетрясения составило почти 35 тысяч человек.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщал, что землетрясение в Турции стало самым сильным стихийным бедствием в регионе за последние 100 лет.

Президент Турции заявлял, что разбор завалов продолжится до поиска последнего выжившего.