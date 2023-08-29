Проведение выборов на Украине сочли невозможным | 360°

29 августа 2023, 13:00
Проведение выборов на Украине сочли невозможным
Подоляк исключил проведение выборов на Украине до конца 2023 года
Законодательство Украины не предусматривает проведение выборов во время боевых действий. Кроме того, есть еще пять причин, почему голосование за кандидатов на посты депутатов в Верховную раду провести невозможно. С таким заявлением в эфире украинского телеканала «1+1» выступил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.
Он напомнил, что в стране действует военное положение, а на передовой находятся около одного миллиона человек, которые не смогут принять участие в голосовании.
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«Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит — если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах», — заявил Подоляк.
Политик добавил, что постоянные удары также сделали невозможным организацию выборов. Кроме того, есть проблема с агитацией за кандидатов.
«У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?» — подчеркнул Подоляк.
Еще одной причиной он назвал большое количество эвакуированных людей. По его словам, речь идет о 14 миллионах жителей, которых требуется перерегистрировать. На все эти цели у страны сейчас нет средств.
«Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать <…>. В этом году [выборов] точно не будет», — подытожил советник главы офиса украинского лидера.
Так Подоляк прокомментировал заявление американского сенатора Линдси Грэма, который призвал провести президентские выборы на Украине в 2024 году.
Ему ответил президент Владимир Зеленский. Он предложил странам Запада предоставить Украине финансовую помощь для организации голосования, а также направить иностранных наблюдателей, которые станут следить за чистотой голосования в окопах.
Выборы в Верховную раду планировали провести 29 октября. Но действующее военное положение не позволит устроить голосование. Президентские выборы на Украине должны пройти в конце марта 2024 года.
Украина
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