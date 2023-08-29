Проведение выборов на Украине сочли невозможным | 360°

Мир 29 августа 2023, 13:00 Проведение выборов на Украине сочли невозможным Подоляк исключил проведение выборов на Украине до конца 2023 года РИА «Новости»

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Законодательство Украины не предусматривает проведение выборов во время боевых действий. Кроме того, есть еще пять причин, почему голосование за кандидатов на посты депутатов в Верховную раду провести невозможно. С таким заявлением в эфире украинского телеканала «1+1» выступил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

Он напомнил, что в стране действует военное положение, а на передовой находятся около одного миллиона человек, которые не смогут принять участие в голосовании.

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«Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит — если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах», — заявил Подоляк.

Политик добавил, что постоянные удары также сделали невозможным организацию выборов. Кроме того, есть проблема с агитацией за кандидатов.

«У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?» — подчеркнул Подоляк.

Еще одной причиной он назвал большое количество эвакуированных людей. По его словам, речь идет о 14 миллионах жителей, которых требуется перерегистрировать. На все эти цели у страны сейчас нет средств.

«Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать <…>. В этом году [выборов] точно не будет», — подытожил советник главы офиса украинского лидера.

Так Подоляк прокомментировал заявление американского сенатора Линдси Грэма, который призвал провести президентские выборы на Украине в 2024 году.

Ему ответил президент Владимир Зеленский. Он предложил странам Запада предоставить Украине финансовую помощь для организации голосования, а также направить иностранных наблюдателей, которые станут следить за чистотой голосования в окопах.

Выборы в Верховную раду планировали провести 29 октября. Но действующее военное положение не позволит устроить голосование. Президентские выборы на Украине должны пройти в конце марта 2024 года.