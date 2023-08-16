Мир 16 августа 2023, 14:01 Проведение саммита по Украине назвали бессмысленным Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что саммит по Украине не имеет смысла РИА «Новости»

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Проведение саммита по Украине в настоящее время не имеет никакого смысла, потому что сторонам конфликта потребуется много времени для восстановления доверия. Об этом ТАСС заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Мне не кажется, что проведение большого саммита сейчас станет полезным. Доверие изначально появляется внизу. В этой ситуации потребуется длительное время для восстановления доверия», — сказала она.

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Кнайсль отметила, что необходимо пользоваться любой возможностью для диалога между странами, не закрывать каналы контактов.

«Но Украина уже сделала это, закрепив законодательно невозможность переговоров с Россией. А встречаться кому-то, не собрав участников конфликта за одним столом, тоже не имеет большого смысла», — добавила бывший министр.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что в последнее время страну все чаще призывают инициировать переговоры с Россией.