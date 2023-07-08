Мир 08 июля 2023, 16:51 Проведение ЛГБТ-фестиваля сорвали в Тбилиси Активисты сорвали ЛГБТ-фестиваль «Неделя прайда» в Тбилиси Соцсети

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Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале «Неделя прайда» в Тбилиси на озере Лиси. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Полицейские не сумели защитить нашу территорию», — сообщил со сцены представитель организаторов фестиваля.

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После этого участникам мероприятия пришлось покинуть территорию.

Противники ЛГБТ разрушили сценическое оборудование и укрепленную сцену, после чего сожгли часть инвентаря. После проникновения на место фестиваля они попытались поговорить с представителями «Недели прайда», но те уже ретировались.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе уточнил, что правоохранители экстренно эвакуировали участников и организаторов фестиваля.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно пытались провести шествие в Тбилиси, но каждый им раз мешали сторонники более консервативных взглядов.