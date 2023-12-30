Мир 30 декабря 2023, 13:06 Провалы политики США на Украине испугали Байдена Экономист Вольф: Байден испугался последствий провала на Украине Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

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Внешнеполитические провалы США сильно напугали президента Джо Байдена. Об этом YouTube-каналу Dialogue works заявил американский экономист Ричард Вольф.

По его словам, последствия провала на Украине и поддержки Израиля со стороны США поставили под вопрос будущее Байдена, а также госсекретаря Энтони Блинкена и советника Джейка Салливана.

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«В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо, — что с ними может произойти то же самое», — указал Вольф.

Экономист добавил, что Белый дом допустил ошибку, когда сделал ставку на ВСУ в конфликте на Украине.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что Запад и Украину ожидают «самые плохие новости», так как планы ВСУ полностью провалились. Он напомнил, что США и страны Европы не смогут помочь украинскому руководству, даже если продолжат финансировать его. По мнению Небензи, поддержка Запада только оттянет агонию киевского режима.