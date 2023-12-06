Мир 06 декабря 2023, 17:51 Провалы и большие потери ВСУ лишили Зеленского уверенности Подполковник Дэвис: Зеленский утратил уверенность на фоне провалов ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне провалов ВСУ и огромных потерь утратил всякую уверенность в конфликте с Россией. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал американский подполковник Дэниел Дэвис.

«Вы можете видеть в его взгляде, в нем нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам», — пояснил военный эксперт.

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По мнению Дэвиса, на политика сильно повлияли неудачи ВСУ и большие потери. Но лучше ситуация для Украины не станет, предупредил он. Подполковник обратил внимание, что Россия только продолжает наращивать мощь и укреплять свой военный потенциал, а также увеличивать свою мощь.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее озвучил данные о потерях ВСУ. На начало декабря за полгода так называемого контрнаступления украинская армия лишилась более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения.