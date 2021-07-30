Провалились очередные испытания американской гиперзвуковой ракеты

Неудачей закончились испытания американской гиперзвуковой ракеты США AGM-183A ARRW (Booster Test Vehicle 1b). После отделения от бомбардировщика В-52 ее двигатель не заработал. Полет проходил в рамках программы по «отслеживанию развертывания гиперзвуковых возможностей».

Как стало известно газете «Известия», пресс-служба военно-воздушных сил (ВВС) США сообщила, что испытание «не соответствовало всем полетным целям». Во время испытаний отрабатывался безопасный выход ракеты из бомбардировщика. В-52 был запущен с базы «Эдвардс» и летел в сторону морского хребта Пойнт-Мугу (Калифорния). Предстартовые маневры прошли удовлетворительно, но ракеты не смогла отделиться от бомбардировщика. Проблемы с двигателем не позволили ей стартовать.

Представители ВВС США считают, что ракета все-таки смогла пройти важные тесты и разработка прототипов продолжится. Booster Test Vehicle 1b успешно отделилась от самолета, показала четкую последовательность запуска и безопасность для экипажа.

Проведенные в апреле испытания ARRW закончились с тем же провальным результатом. Бомбардировщик В-52 вернулся на базу с гиперзвуковой ракетой на борту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что разработка Россией гиперзвуковых ракет связана с развертыванием американской системы противоракетной обороны в Румынии и Польше.