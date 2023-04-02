Мир 02 апреля 2023, 04:35 Провал в борьбе с Россией признали в Польше Замглавы МИД Польши Яблонский заявил о неэффективности механизма изоляции России РИА «Новости»

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Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что механизмы «изоляции» России не работают. Его комментарий по поводу перехода председательства в Совбезе ООН к России с 1 апреля привело Polskie Radio 24.

«Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом», — заявил он.

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С его слов, Польша выступила за лишение РФ возможности «влиять и воздействовать» на другие страны «путем максимально возможной, далеко идущей изоляции». Яблонский призвал «исключить или отстранить» Россию от председательства Совбеза ООН и самой организации в целом.

Замглавы польского МИД признал, что Россию поддержали многие страны, особенно те, которые ранее были колониями и негативно относятся к Западу.

Председательство в Совете Безопасности ООН с 1 апреля перешло на месяц к Российской Федерации.Так, 6 апреля пройдет неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуации детей из зоны специальной военной операции. Участников встречи проинформируют о мерах, которые принимает российская сторона для защиты детей от обстрелов со стороны Украины.