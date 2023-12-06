Мир 06 декабря 2023, 03:49 Провал попытки изолировать Россию признали в США Bloomberg: визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале политики США РИА «Новости»

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Предстоящие визиты президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты свидетельствуют о провале попыток Запада изолировать Россию. Об этом написало агентство Bloomberg.

«Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене», — сказано в публикации.

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Журналисты Bloomberg также отметили прочное положение российской экономики, несмотря на санкции Запада, а также отсутствие каких-либо военных успехов Украины. Укрепление контактов со странами Персидского залива улучшит позиции России в энергетической сфере, уверены авторы материала.

«Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», — сделали вывод журналисты.

Ранее стали известны темы переговоров Путина с лидерами Ближнего Востока. По сообщению пресс-службы Кремля, российский лидер планирует обсудить с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном международные проблемы, вопросы экономики и инвестиции. На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде Путин обсудит сотрудничество в торговле и инвестиционной области.

Оба визита запланированы на среду, 6 декабря.