Отказ некоторых стран мира критиковать спецоперацию России на Украине стал результатом «провала» и «серьезной ошибки» США и их союзников. Об этом сказано в редакционной статье агентства Bloomberg.

Часть государств Африки, Латинской Америки и Азии отказалась от критики в адрес России по спецоперации на Украине. Во время голосования в Генассамблее ООН от осуждения РФ по этому вопросу воздержались 35 стран, в их числе Китай, Индия и ЮАР.

Авторы статьи назвали это «просто обескураживающей терпимостью». Такой результат они назвали «серьезной ошибкой» стран Запада.

По мнению журналистов, сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и «пренебрежения со стороны США» внушило многим странам, что союз со Штатами «бесперспективен».

Российские вооруженные силы в ходе спецоперации на Украине одерживают победы над подразделениями ВСУ, несмотря на нежелание западных СМИ констатировать это факт, заявил итальянский журналист Марко Травальо. Он отметил, что Италия не должна была поставлять оружие украинской армии, ограничившись помощью беженцам.