11 марта 2024, 21:24
«Провал». На Украине осознали последствия подрыва HIMARS Россией
Украинского политика Лапина разозлил подрыв РСЗО HIMARS Россией
Российская армия ликвидировала ракетный комплекс HIMARS после того, как украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить беспилотник. Об этом киевский политик Игорь Лапин заявил в эфире YouTube-канала «Прямой».
«HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и она прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник» — сказал он.
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По словам Лапина, этот удар стал свидетельством провала радиоэлектронной разведки, что является серьезной проблемой для ВСУ в нынешних реалиях.
Российские войска за минувшие сутки уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Боевые потери ВСУ на Донецком направлении оценили в 180 военнослужащих, на Авдеевском направлении — более 430 военных.
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