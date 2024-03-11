Мир 11 марта 2024, 21:24 «Провал». На Украине осознали последствия подрыва HIMARS Россией Украинского политика Лапина разозлил подрыв РСЗО HIMARS Россией РИА «Новости»

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Российская армия ликвидировала ракетный комплекс HIMARS после того, как украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить беспилотник. Об этом киевский политик Игорь Лапин заявил в эфире YouTube-канала «Прямой».

«HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и она прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник» — сказал он.

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По словам Лапина, этот удар стал свидетельством провала радиоэлектронной разведки, что является серьезной проблемой для ВСУ в нынешних реалиях.

Российские войска за минувшие сутки уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Боевые потери ВСУ на Донецком направлении оценили в 180 военнослужащих, на Авдеевском направлении — более 430 военных.