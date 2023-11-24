Мир 24 ноября 2023, 22:58 Провал мобилизации признали на Украине Депутат Рады Костенко: Украина провалила мобилизацию после увольнения военкомов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины провалилась. Об этом секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил в интервью местному радио NV.

«У нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать, провал мобилизации. После того, как сменили военкомы, у нас пошел провал мобилизации», — сказал он.

Реклама

По словам депутата, нехватка бойцов на поле боевых действий стала более критичной по сравнению с нехваткой боеприпасов. Причиной этого Костенко назвал массовое увольнение всех областных военкомов по указанию президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские власти усилили мобилизацию на фоне больших потерь в ВСУ. Повестки вручали в кафе, торговых центрах и на улицах. После этого некоторые предприниматели стали предлагать украинцам «умереть», чтобы не идти на фронт.

В начале сентября Минобороны Украины выпустило приказ, согласно которому, на службу разрешили отправлять ограниченно годных.