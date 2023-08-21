Мир 21 августа 2023, 14:24 Провал контрнаступления ВСУ вынудил Запад искать мирные пути решения конфликта Аналитик Белл заявил о поиске Западом мирных путей решения конфликта на Украине Министерство обороны Украины

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Западные страны приступили к поиску мирного решения конфликта на Украине. Это связано с провалом контрнаступления ВСУ, заявил британский военный аналитик Шон Белл в статье для Sky News.

Эксперт привел слова главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена. Он подчеркнул, что Украине необходимо уступить территорию ради достижения долгосрочного мира.

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«За кулисами западные лидеры уже ищут варианты», — отметил Белл.

Серьезные потери ВСУ в людях и западной технике вынудили партнеров Украины пересмотреть свою политику, добавил военный аналитик.

Потери ВСУ на Запорожском направлении составили более 130 человек за сутки, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий. ВС России нанесли существенный урон противнику и уничтожили замаскированную РСЗО «Град» в лесополосе.

По словам главы региона, западное оружие хорошо подходит для обороны, но не для атаки. Сейчас российская армия уничтожила много иностранной техники из противотанкового ракетного комплекса «Корнет», добавил Балицкий.