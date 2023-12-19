Мир 19 декабря 2023, 17:34 Провал контрнаступления ВСУ вогнал украинцев в отчаяние Бывший депутат Рады Лапин заявил о шоке украинцев после разгрома ВСУ РИА «Новости»

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Обещания украинских властей добиться успехов в ходе контрнаступления ввело население страны в эйфорию, поэтому отрезвление от разгрома и провала ВСУ оказалось сильным ударом. Об этом в интервью YouTube-каналу «Сейчас» заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин.

Он подчеркнул, что украинцы возложили слишком большие надежды на своих военных, которые не оправдали ожиданий.

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«Западная помощь буксует, санкции не работают так, как нам бы хотелось. Мир почему-то тоже не живет только украинской проблемой. <…> А после того как не сбылись надежды, люди пришли в шок и отчаяние», — заявил Лапин.

Бывший украинский депутат добавил, что люди верили заявлениями властей, что военные смогут вернуть Крым. Но реальность оказалась такой, что потери среди военных стали критическими и найти новых людей для восполнения рядов практически невозможно. Практически все мужское население украинских сел оказалось на кладбищах.

О нехватке личного состава и боеприпасов ранее выступил генерал сухопутных войск ВСУ Александр Тарнавский. Он подчеркнул, что из-за образовавшегося дефицита командование отменило целую серию давно готовившихся операций.