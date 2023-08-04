Мир 04 августа 2023, 15:43 Провал контрнаступления ВСУ подтолкнул военных к сдаче в плен Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о массовом отказе украинских военных идти в атаку РИА «Новости»

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Командование украинских войск столкнулось с массовым отказом военных отправляться в новую атаку во время провального контрнаступления. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он подчеркнул, что украинские военные предпочитают сдаваться в плен, только бы не идти на смертельный прорыв российской линии обороны.

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«Огромное количество украинцев заставили идти на фронт. Они видели, как их соотечественники погибали в бессмысленных атаках, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Теперь они отказываются идти в наступление», — заявил Макгрегор.

Полковник добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже получил доклады от командования ВСУ, что солдаты предпочитают сдачу в плен участию в боевых действиях. Он добавил, что украинские бойцы знают: Россия обращается с пленными должным образом и используют этот шанс, чтобы остаться в живых.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские войска за первые два месяца контрнаступления потеряли более 43 тысяч человек. Он подчеркнул, что это данные без учета входящих в безвозвратные потери раненых, ликвидированных наемников и военных, погибших при ударах российским высокоточным оружием по объектам в украинском тылу.