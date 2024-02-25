25 февраля 2024, 17:59
Провал контрнаступления ВСУ обернулся катастрофой для Запада и Украины
Бизнесмен Дотком назвал катастрофой провалившееся контрнаступление ВСУ
Контрнаступление ВСУ закончилось катастрофой, но западные страны по-прежнему не хотят подталкивать Украину к урегулированию конфликта дипломатическим путем. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
Он напомнил, что из-за провала контрнаступления напрасно погибли полмиллиона украинцев, а руководство Украины до сих пор отказывается от переговоров.
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«Прошедший год показал, насколько сильно проигрывают Украина и Запад. Раздутое контрнаступление обернулось катастрофой», — добавил бизнесмен.
Ранее журналисты The Wall Street Journal отметили, что западные чиновники сильно сомневаются в возможности проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. В издании предположили, что дипломатическим путем конфликт не разрешится как минимум до ноября 2024 года, то есть пока не состоятся выборы президента США.
Похожее мнение выразил и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Он отметил, что ВС России освободят еще больше территорий до того, как Украина согласится провести мирные переговоры.
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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