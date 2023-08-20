Мир 20 августа 2023, 13:01 Провал контрнаступления обернулся разногласиями США и Украины FT: США после провала контрнаступления ВСУ стали готовиться к боям на истощение РИА «Новости»

Читать 360tv в

Между американскими и украинскими чиновниками возникли разногласия из-за стратегии контрнаступления. После больших неудач ВСУ Соединенные Штаты начали рассматривать вариант ведения боев «на истощение». Об этом сообщила газета Financial Times.

США призвали Украину «меньше избегать риска» и начать задействовать свою армию на южном направлении.

Реклама

Американские власти заявили, что украинские военные не должны сосредотачиваться на восточном направлении. Несмотря на эти указания, ВСУ направили туда свои лучшие подразделения.

После этого Соединенные Штаты стали готовиться к боям «на истощение» на Украине. Financial Times уточнила, что в таком случае конфликт может затянуться до 2024 года.

Ранее саудовское издание Al Khaleej сообщало, что провал контрнаступления ухудшил отношение Запада к Украине свел к минимуму надежды на победу. Одним из последствий краха кампании стали разногласия киевского режима с Польшей.