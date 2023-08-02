Мир 02 августа 2023, 17:27 Проукраинская позиция загнала Польшу в тупик Myśl Polska: Польша оказалась в тупике из-за проукраинской позиции РИА «Новости»

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Польша оказалась загнанной в тупик из-за своей проукраинской позиции. Такое мнение выразил главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард.

По словам журналиста, киевскому режиму очень удобно продвигать пропагандистский тезис о том, что Украина воюет за весь «свободный мир», борется за Европу, в том числе и за Польшу.

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Это дает правительству страны поддержку, военную, финансовую и политическую помощь, подчеркнул он.

Вместе с тем, по оценке Энгельгарда, Польша по итогу пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что конфликт на Украине напрямую относится к ее существованию.

Высказывания польских политиков о «гибели украинцев за свободу» не выдерживают критики и представляют совершенно абсурдную оценку, не имеющую отношения к действительности, указал журналист.

Он напомнил, что украинский конфликт касается только отношений Украины и России.

Ранее в МИД Польши признали, что связи страны с Украиной ухудшились из-за заявлений киевского режима. С таким заявлением выступил замглавы ведомства Павел Яблоньский.