Мир 28 января 2023, 19:22 Процесс вступления Швеции в НАТО приостановили из-за протеста Турции МИД Швеции: из-за акций с сожжением Корана процесс вступления в НАТО приостановлен РИА «Новости»

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На фоне акций с сожжением Корана и протестов Турции процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен. Об этом газете Expressen заявил глава МИД страны Тобиас Билльстрем.

Он добавил, что Швеция надеется на переговоры с Турцией на саммите МИД стран НАТО в Вильнюсе в июле.

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«Сейчас важно, чтобы мы сосредоточились на правильном направлении, а именно на том, чтобы Швеция и Финляндия вместе быстро стали членами НАТО. <…> Наше совместное вступление в НАТО также важно для альянса в целом, что означает, что все стороны выиграют от нашего вступления», — такие слова Биллстрема опубликованы на сайте ведомства.

Неделю назад, 21 января, представитель датской ультраправой партии Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Вчера, 27 января, он повторил эту акцию перед турецким посольством в Копенгагене и пообещал, что продолжит это делать каждую пятницу, пока Швеция не вступит в НАТО. По мнению Палудана, его шаги будут зависеть от решений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция, в свою очередь, приостановила трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией из-за отсутствия реакции местных властей на подобные экстремистские акции, заявив, что переговоры «бессмысленны».