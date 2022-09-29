Мир 29 сентября 2022, 00:11 Поделиться Telegram

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Viber Процесс установления лимита цен на нефть из России начался — Минфин США Минфин США: порог лимита цен на нефть из России пока не определен Pxhere.com

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Процесс установления предела стоимости на нефть из России «уже начался», заявила помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг. Она добавила, что, несмотря на это, окончательный порог цены пока не определен.

«Процесс по установлению предельной цены на российскую нефть уже начался. Мы можем заявить, что лимит стоимости пока не определен», — заявила Розенберг.

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Об этом она сказала на слушаниях в сенате конгресса США, отметило РИА «Новости». Слушания посвящались вопросу ограничительных мер в отношении России.

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Страны «Большой семерки» захотели снизить зависимость от российских энергоносителей и ввести потолок цен на нефть и газ. Но возможной реакции России на это еще в начале сентября испугались лидеры Греции, Италии и Польши. Они выступили за общие ограничения для всех поставщиков газа.

Однако такое решение может привести к тому, что голубое топливо будут охотнее продавать странам Азии. Россия же это ограничение сможет пережить, поскольку переориентирует добычу на внутренний рынок.

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