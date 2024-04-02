Мир 02 апреля 2024, 08:43 Процесс набирает обороты. Харьковчане начали массово эвакуироваться из города Военкор Подоляка рассказал о массовом отъезде людей из Харькова Sebastian Gollnow/dpa / Global Look Press

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Жители Харькова из-за проблем с электричеством и безопасностью решили покинуть город. Массовый отъезд показал журналист Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Из города начался исход населения. Цифры называются разные, но процесс пока только набирает обороты», — заявил он.

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Юрий Подоляка показал видео, снятое пассажиром грузовика в окрестностях Харькова. На дороге выстроилась пробка. Машины заняли не только две полосы из города, но и одну полосу встречного движения.

Поводом для отъезда, по словам журналиста, стало заявление мэра Харькова Игоря Терехова о разрушении инфраструктуры. Юрий Подоляка сказал, что жители устали от регулярных проблем с электроснабжением и испугались возможных боевых действий. Он добавил, что похожая обстановка сложилась в приграничных населенных пунктах Сумской области, однако там исход пока не настолько массовый.

Харьков наводнили украинские военные, заявил подпольщик Сергей Лебедев. По его словам, в город съехались бойцы националистического батальона.