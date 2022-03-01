Процесс изъятия российской недвижимости в Польше инициировал МИД республики

МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в республике. В числе таких объектов оказалось здание общеобразовательной школы при посольстве России.

В заявлении польского МИД, на которое в своем материале ссылается ТАСС, говорится о том, что министерство обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, которые находятся «в незаконном владении Российской Федерации».

Имеются ввиду объекты, расположенных по адресу: улица Собеского, 100 и улица Келецка 45. Как уточняется, по одному из указанных адресов находится здание школы.

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