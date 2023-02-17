Мир 17 февраля 2023, 15:39 Процесс импортозамещения в России и Белоруссии сочли успешным Президент Лукашенко: Запад не смог лишить Россию и Белоруссию возможностей в IT-сфере РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные страны санкциоными ограничениями не сумели лишить Россию и Белоруссию возможностей в сфере IT, импортозамещение идет полным ходом. Об этом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Импортозамещение у нас идет полным ходом. Даже здесь западным странам не удалось лишить Россию и Белоруссию своих возможностей в сфере информационных технологий, чтобы лучшие умы сбежали из наших государств», — подчеркнул он.

Реклама

По словам Лукашенко, в 2022 году товарооборот между странами достиг 50 миллиардов долларов.

Реклама

«Что приятно меня удивило, российские компании более чем на 300 миллионов долларов заказали у наших [IT-специалистов] продукты. Вот что мне приятно. А то говорили, что из Белоруссии все разбежались. А если брать российских айтишников, то тут и вовсе несколько миллиардов», — добавил белорусский президент.

Ранее Путин заявил Лукашенко, что основой отношений России и Белоруссии является экономика.