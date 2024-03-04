Мир 04 марта 2024, 14:17 Процесс денацификации в Германии назвали незавершенным Представитель МИД Захарова: денацификация Германии не завершилась РИА «Новости»

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Денацификация Германии по-прежнему не завершилась. Об этом свидетельствует обнародованная беседа немецких офицеров об уничтожении Крымского моста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сочи.

«Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца. Самое чудовищное, что это приведет, <…> если ничего не будет сделано <…> самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии», — процитировало дипломата РИА «Новости».

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Радиоперехват и расшифровку беседы офицеров ФРГ опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Военные обсуждали, сколько ракет Taurus потребуется для подрыва Крымского моста. Сенатор Алексей Пушков напомнил, что власти Германии при этом официально даже не приняли решение о поставках этих ракет для ВСУ. В МИД России 4 марта вызвали посла ФРГ Александра Ламбсдорффа.