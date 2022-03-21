Процедуру выдачи гражданства предложили упростить в России

Получение российского гражданства предложили упростить. Для этого группа сенаторов и депутатов внесла законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Упростить процедуру получения гражданства России предложили сенаторы и депутаты от ЛДПР. Они хотят внести изменения в закон «О гражданстве Российской Федерации», уточнило РИА «Новости». Предоставлять российские документы хотят начать тем, у кого национальность хотя бы одного из родителей записана в акте о рождении как русский. Принадлежность к русской национальности иностранцы могут доказать и другими бумагами.

По словам авторов инициативы, в последнее время в странах Запада усилилось недружественное отношение людям, имеющим российские корни.

«Представляется, что необходимо предпринять срочные и действенные меры по защите русского и (или) русскоязычного населения, проживающего за границей, предоставив им при их желании возможность беспрепятственного въезда в Россию и получения российского гражданства в кратчайшие сроки», — пояснили составители законопроекта.

Они подчеркнули, что упрощение процедуры позволит быстрее получать паспорта людям русской национальности, проживающим в других странах.