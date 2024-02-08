Мир 08 февраля 2024, 10:02 Процедуру эвтаназии декриминализовали в Эквадоре Конституционный суд Эквадора одобрил легализацию эвтаназии

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Конституционный суд признал право на эвтаназию, если человек страдает из-за серьезной и необратимой травмы или неизлечимого заболевания. Об этом сообщила газета El Pais.

За декриминализацию процедуры суд проголосовал семью голосами «за» и двумя «против». Согласно решению, статья 144 уголовного кодекса Эквадора не будет применяться к медицинским работникам, проводящим эвтаназию.

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Уполномоченный по правам человека в течение полугода подготовит закон об эвтаназии. Минздрав за два месяца разработает регламент проведения этой процедуры.

Суд рассмотрел декриминализацию эвтаназии после случая с 42-летней женщиной, страдающей амиотрофическим склерозом. Парализованная на 95% пациентка может жить только на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее медицинский юрист Иван Печерей рассказал о возможном разрешении эвтаназии в России. Он напомнил, что эту процедуру узаконили вj многих странах, в том числе в Португалии, Новой Зеландии, Бельгии и Индии.