Прототип «Волка с Уолл-Стрит» потребовал денег с создателей фильма

Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт решил засудить создателей «Волка с Уолл-Стрит». Именно его жизнь легла в основу сюжета, и теперь он решил заработать на этой истории еще немного денег.

Он подал иск и потребовал у Red Granite Pictures почти все полученные за картину деньги, 300 миллионов долларов.

Осужденный мошенник утверждает, что никогда не продал бы компании права на свои мемуары, если бы знал, что она использует незаконно полученные деньги. Речь идет о скандале с участием совладельца Red Granite Pictures Риза Азиза, напоминает "Би-би-си". Он — пасынок премьера Малайзии, обвиненного в вымогательстве 700 миллионов долларов. Следствие предполагает, что на полученные преступным путем средства Азиз снял «Волка с Уолл-Стрит» и еще два фильма.

Продюсер находится под арестом с 2019 года. Риза Азиз отказался признать вину и потребовал судебного разбирательства.

Однако адвокат продюсерской компании Мэтью Шварц заявил: «Иск Джордана Белфорта — не что иное, как отчаянная и в высшей степени ироничная попытка разорвать соглашение, впервые в жизни законно сделавшее его богатым и известным».

Действительно, в происходящем есть изрядная доля иронии — Бельфор отсидел 22 месяца в тюрьме за преступления, показанные в фильме.