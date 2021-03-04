Прототип корабля Starship взорвался на испытаниях. Видео

Американской компании SpaceX удалось запустить прототип корабля Starship SN10 после нескольких неудач. Космический аппарат смог приземлился, но практически сразу взорвался.

Весь процесс летных испытаний SpaceX транслировала в YouTube. На кадрах можно увидеть момент взрыва прототипа космического корабля. Во время взрыва часть Starship SN10 подбросило в воздух, а затем она рухнула на землю. При этом взлетную площадку на какое-то время охватило яркое пламя.

Изначально летные испытания планировали начать в 15:14 по времени восточного побережья США (23:14 по московскому времени). Но специалисты экстренно отменили запуск прототипа. Старт Starship SN10 произошел только в 18:15 (02:15 по московскому времени) после нескольких неудачных попыток.

Космический корабль подняли на высоту порядка 10 километров, после чего он приземлился на площадку у стартового комплекса. Спустя пару минут Starship SN10 взорвался. Это произошло уже не первый раз. Предыдущие летные испытания проводили в начале февраля. Тогда прототип космического корабля также взорвался после посадки.