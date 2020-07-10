Протоиерей РПЦ сравнил смену статуса Святой Софии с пожаром в Нотр-Даме

«Меня это расстроило, конечно. Мне хочется, чтобы София была церковью. Было промежуточное состояние — музей, но не мечеть. Я хотел, чтобы это был храм и там служили литургию. Мечеть в Святой Софии — это то же самое, что пожар в соборе Парижской Богоматери», — пояснил Ткачев. Он отметил, что смена статуса собора — это не нужда мусульман, а политическое решение.

«Мечетей там хватает», — сказала протоиерей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, по которому мусульмане могут молиться на территории Айя-Софии, бывшего православного собора Святой Софии. В 1934 году по решению Кабинета министров Ататюрка здание было музеем. Однако накануне Государственный совет отменил указ бывшего президента и Эрдоган смог поменять статус собора.