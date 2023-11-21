Мир 21 ноября 2023, 04:38 «Проткнут ледорубом череп». Судьбу Зеленского предсказали в США Полковник Макгрегор: с Зеленским расправятся, как с Троцким Офис президента Украины

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Западные лидеры уже прямо говорят президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он должен уступить власть тому, кто сможет заключить мирный договор с Россией. При этому с самим украинским лидером после окончания конфликта могут расправиться, как с революционером Львом Троцким. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По словам Макгрегора, Зеленский за последние годы стал «лицом боевых действий». Но теперь западные страны больше не могут поддерживать этот конфликт, и его должен заменить тот, кто сможет подписать мирный договор.

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Военный считает, что, уйдя в отставку, Зеленский окажет услугу украинцам, так как таким образом приблизит мир. Но при этом его безопасность никто гарантировать не может.

«Я бы удивился, если бы он выжил. Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнет ледорубом череп», — предупредил аналитик.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что некоторые западные страны призвали киевские власти начать переговоры с Россией.