Противотанковый комплекс Javelin задействовали на учениях ВС Украины

Украинские военные устроили учения, во время которых использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin. На маневрах из него стреляли по бронированным объектам.

Практические учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли на одном из общевойсковых полигонов, сообщил в Facebook штаб Операции объединенных сил (ООС). Приказ о маневрах отдал их командующий генерал-лейтенант Александр Павлюк.

«Состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin», — отмечено в публикации.

Противотанковую управляемую ракету впервые применили для тренировки личного состава в районе проведения ООС. Стреляли из Javelin по условной цели — танку, который находился в окопе на расстоянии порядка полутора километров.

Военные также определили, насколько эффективно ведение огня из комплекса в условиях зимы. Главным преимуществом Javelin в штабе назвали легкость управления. После пуска ракета сама наводилась на цель.