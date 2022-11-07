Мир 07 ноября 2022, 11:09 Противостоящих России солдат НАТО в Румынии замучили клопы и голод Le Figaro: французские депутаты пожаловались на условия содержания солдат НАТО в Румынии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Условия пребывания французских подразделений НАТО в Румынии являются недостойными для жизни военнослужащих. Об этом депутаты от политической партии «Непокоренная Франция» Орельян Сантул и Бастьян Лашо сообщили газете Le Figaro.

Парламентарии отметили, что французские военнослужащие вынуждены голодать и мерзнуть, снабжение контингента полностью расстроено из-за логистических проблем.

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«Палатки наших военных не всегда отапливаются, у них скромное питание. Бойцов мучают клопы в постелях, есть вопросы к санитарным условиям», — заявили депутаты.

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Французские солдаты прибыли в Румынию для укрепления восточного фланга обороны альянса, где пребывают уже на протяжении восьми месяцев, напомнил Лашо.

«Как думаете, какой сигнал мы даем России, если наши солдаты голодают и мерзнут? Мы озвучим этот вопрос на Национальном собрании», — подчеркнул он.

Издание Le Monde уточнило, что французские военнослужащие также не получают должного водоснабжения и живут под тентами, писал RT.