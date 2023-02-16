Мир 16 февраля 2023, 18:34 Противостоянию России и НАТО предрекли долгий срок Генсек НАТО Столтенберг предупредил о многолетней конфронтации с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Входящим в НАТО странам необходимо готовиться к продолжительному противостоянию с Россией. Такое заявление в интервью агентству France Presse и газете Le Figaro сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что речь идет о противостоянии в несколько лет.

Реклама

«Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе, это может затянуться на многие-многие годы», — сказал Столтенберг.

Реклама

Генеральный секретарь НАТО добавил, что сегодня все входящие в альянс страны поддерживают Украину и ожидают ее победы, предоставляя ей оружие и боеприпасы.

По словам Столтенберга, победа России в спецоперации окажется опасной не только для украинцев, но и для жителей других стран. Подобное станет доказательством того, что международные споры возможно решать силовыми методами, что раздует старые конфликты.

В минувшую среду, 15 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — участницы альянса увеличили производство артиллерийских боеприпасов для Украины и сохранения собственных запасов. Он пояснил, что нехватка снарядов в рядах ВСУ стала проблемой, которую необходимо срочно решить.