Противостояние власти и оппозиции в Абхазии перешло в радикальную фазу. Президенту придется пойти на компромисс
Политолог напомнил, что все происходящее в Абхазии стало результатом победы во втором туре президентских выборов Рауля Хаджимбы. С результатом голосования не согласился его конкурент Алхас Квициния и подал апелляцию на решение ЦИК. После этого началось противостояние власти и оппозиции.
«После Нового года эти события перешли в более радикальную фазу — захвату здания администрации президента. Это было сделано все в момент, когда основные политические силы находились на похоронах одного из политических деятелей, занимавшего руководящий пост в Абхазии. Соответственно, это все звенья одной цепи», — отметил Бычков.
Сколько будет продолжаться эта волна радикальных настроений в стране будет зависеть от того, найдет ли Хаджимба какие-то форматы взаимодействия с оппозицией, уверен Бычков. Политолог добавил, что раньше президенту не удавалось находить такие пути взаимодействия.
«Скорее всего, ситуация будет развиваться в прогрессии и приведет либо действительно к какому-то политическому перевороту и смещению Хаджимба, который раздражает уже многие политические силы и не контролирует ситуацию в стране, либо представители оппозиции получат какие-то политические портфели в правительстве», — пояснил Бычков.
Он добавил, что оппозиционеры могут также занять какие-либо посты высшей государственной службы. В любом случае, все будет зависеть от того, какое решение примет Хаджимба, но «пойти на компромиссы ему в данный момент будет необходимо».
Активисты оппозиции 9 января начали штурм здания администрации президента Абхазии. Протестующие выломали двери, разбили окна и устроили погром в помещениях. Участники акции собрались с требованием провести новые выборы лидера страны.