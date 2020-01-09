Противостояние власти и оппозиции в Абхазии перешло в радикальную фазу. Президенту придется пойти на компромисс

Оппозиция устроила штурм здания администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Это событие уже назвали попыткой госпереворота. Развитие событий будет полностью зависеть от дальнейших действий главы Абхазии, но ему необходимо пойти на компромиссы. Такое мнение в разговоре с «360» выразил руководитель департамента стран СНГ «Институт политических исследований» Алексей Бычков.

Политолог напомнил, что все происходящее в Абхазии стало результатом победы во втором туре президентских выборов Рауля Хаджимбы. С результатом голосования не согласился его конкурент Алхас Квициния и подал апелляцию на решение ЦИК. После этого началось противостояние власти и оппозиции.

«После Нового года эти события перешли в более радикальную фазу — захвату здания администрации президента. Это было сделано все в момент, когда основные политические силы находились на похоронах одного из политических деятелей, занимавшего руководящий пост в Абхазии. Соответственно, это все звенья одной цепи», — отметил Бычков.

Сколько будет продолжаться эта волна радикальных настроений в стране будет зависеть от того, найдет ли Хаджимба какие-то форматы взаимодействия с оппозицией, уверен Бычков. Политолог добавил, что раньше президенту не удавалось находить такие пути взаимодействия.

«Скорее всего, ситуация будет развиваться в прогрессии и приведет либо действительно к какому-то политическому перевороту и смещению Хаджимба, который раздражает уже многие политические силы и не контролирует ситуацию в стране, либо представители оппозиции получат какие-то политические портфели в правительстве», — пояснил Бычков.

Он добавил, что оппозиционеры могут также занять какие-либо посты высшей государственной службы. В любом случае, все будет зависеть от того, какое решение примет Хаджимба, но «пойти на компромиссы ему в данный момент будет необходимо».

Активисты оппозиции 9 января начали штурм здания администрации президента Абхазии. Протестующие выломали двери, разбили окна и устроили погром в помещениях. Участники акции собрались с требованием провести новые выборы лидера страны.