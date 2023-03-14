Мир 14 марта 2023, 01:32 Противостояние «угрозе» со стороны России назвали приоритетом в Великобритании Британская оборонная стратегия назвала приоритетом противостояние «угрозе» от России Pxhere

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Приоритет Великобритании в краткосрочной и среднесрочной перспективе — это противодействие угрозе безопасности Европы со стороны России. Об этом заявили в документе обновленной оборонной стратегии страны (Integrated Review Refresh 2023).

«Наиболее актуальным приоритетом национальной безопасности и внешней политики в краткосрочной и среднесрочной перспективе является устранение угрозы, исходящей от России для европейской безопасности», — указано в документе.

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Углубление партнерства Китая с Россией, а также растущее сотрудничество РФ с Ираном после начала конфликта на Украине вызывает у Великобритании «особую озабоченность», следует из материала.

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Великобритания готова возобновить полноценный диалог с Россией для обсуждения и поиска решений глобальных проблем после завершения конфликта на Украине, заявил официальный представитель британского премьера Риши Сунака. По его словам, участие России необходимо в решении вопросов по управлению системными рисками в сфере геополитики, однако сейчас для возобновления прекращенного диалога неподходящий момент.