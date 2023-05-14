Мир 14 мая 2023, 16:54 Противостояние России и США сочли серьезной ошибкой The National Interest: противостояние с Россией на Украине стало серьезной ошибкой США РИА «Новости»

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США допустили ошибку, когда решили участвовать в конфликт на Украине. К такому выводу пришили политические аналитики издания The National Interest.

«Ирония ситуации в том, что Запад оказался втянутым в войну против России в тот самый момент, когда ему следовало бы развивать диалог с ней для противодействия Китаю», — отметили в статье.

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По из-за сложившейся политической ситуации Россия оказалась в объятиях КНР, которая давно стремилась к дружбе со своим северным соседом.

Политологи подчеркнули, что США изначально настроились на конфронтацию с двумя странами. Но сил может не хватить, и только наивные оптимисты верят в победу Белого дома.

В начале мая последствия конфликта Запада с Россией раскрыл правозащитник из США Аджаму Барака. Он счел огромной катастрофой вооруженное противостояние Запада с Россией.