16 августа 2023, 13:26
«Противостояние продолжится». НАТО не отпустит Финляндию из альянса
Политолог Харисов: в интересах НАТО — оставить Финляндию в блоке надолго
Финляндия, скорее всего, надолго останется в НАТО. Ведь членство страны в первую очередь выгодно самому альянсу. На это в беседе с «360» указал политолог Рамиль Харисов.
«Я не согласен с тем, что Финляндия недолго пробудет в НАТО, так как ее членство выгодно в первую очередь самому альянсу», — отметил он.
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Харисов напомнил, что страна граничит с Россией. Это значит, что на финской территории можно будет установить еще больше систем противоракетной обороны, организовать военные базы и таким образом создать дополнительные точки напряжения.
«Несмотря на подвигаемые тезисы о мирном [характере] НАТО, по факту получается, что альянс все больше приближается к нашим границам. Вывод из этого, скорее, пессимистичный: противостояние продолжится. Но вряд ли дойдет до чего-то серьезного. Буду локальные противостояния, не более того», — заключил собеседник «360».
Ранее экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен усомнился в том, что его страна надолго задержится в НАТО. По его словам, далеко не все финны были согласны с решением войти в Североатлантический альянс.
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