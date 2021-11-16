Пентагон заявил об угрозе российского противоспутникового оружия

В американском Минобороны считают, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, которое угрожает всем космическим державам. В первую очередь США. В Пентагоне считают, что нужно разработать общие нормы освоения околоземного пространства. В Госдепартаменте США начали готовить специальное заявление.

Об этом сообщили журналист канала CNN. Корреспондент Кайли Этвуд написала в Twitter, что Вашингтон очень обеспокоен состоявшимся в минувшие выходные крупным испытанием российского противоспутникового оружия.

«Государственный департамент готовит заявление по этому вопросу, согласно двум официальным лицам США. Космическое командование США подтверждает, что произошло необычное „событие, повлекшее за собой появление мусора“», — отметила Этвуд.

Журналист Джим Скиуотто подтвердил, что Космическое командование США знает, что за событие вызвало образование космического мусора.

«Мы активно работаем над установлением территории разлета обломков и будем стараться обеспечить все космические державы информацией, необходимой для маневрирования спутниками в случае угрозы», — сообщили ему в Космическом командовании США.

При этом, Минобороны России в последние дни об испытаниях противоспутникового оружия не предупреждало.

Директор проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг сообщил газете «Коммерсант», что фрагменты были обнаружены на орбите, на которой находился давно прекративший работу запущенный в 1982 году советский аппарат «Космос-1408». До сегодняшнего дня Россия испытаний с уничтожением объекта не проводила.

«Космос-1408» находился на орбите с высотой около 500 километров. Его разрушение несомненно должно привести к образованию большого количества фрагментов, которые могут угрожать другим космическим объектам», — пояснил Подвиг.

Ранее в Госдепе посулили в ответ на «безрассудное» испытание российского противоспутникового оружия вместе с союзниками проработать ответ.

Космонавтами международной космической станции (МКС) 15 ноября рекомендовали укрыться на корабле «Союз» под угрозой столкновения с космическим мусором.