Мир 05 апреля 2024, 09:23 «Противоречиво». Экс-замгенсека НАТО усомнился в пользе расширения за счет Украины Экс-замгенсека НАТО Минуто-Риццо: у альянса нет необходимости в Украине Ukrainian

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Североатлантический альянс не нуждается в расширении за счет Украины, едва ли это будет для него полезно — скорее наоборот. Таким мнением поделился бывший заместитель генерального секретаря альянса Алессандро Минуто-Риццо в интервью британской газете Sun.

«Я не уверен, что расширение НАТО за счет Украины — лучший ответ. <…> Нет вообще никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО. Я не уверен, что она поддержит силу альянса. Это противоречиво», — считает он.

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Минуто-Риццо добавил, что если страна станет членом Североатлантического альянса, украинский конфликт перерастет в «войну России против стран НАТО», что может грозить «иными и опасными» последствиями. Кроме того, по мнению экс-замгенсека альянса, Украина и сама будет защищена лучше, не входя в НАТО. Западу стоит защитить эту страну, но не направлять агрессию в сторону России, резюмировал он.

Ранее СМИ написали, что Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите, поскольку против этого выступили США и Германия.