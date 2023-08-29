Мир 29 августа 2023, 08:03 Противница помощи Украине вошла в тройку самых популярных политиков Германии Bild: Вагенкнехт заняла третье место среди популярных политиков Германии РИА «Новости»

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Институт Insa провел опрос и составил рейтинг самых популярных в Германии политиков. Депутат бундестага, член фракции Левой партии в парламенте Сара Вагенкнехт поднялась в нем с седьмого на третье место, сообщила газета Bild.

Ее обошли лишь министр обороны Борис Писториус из Социал-демократической партии Германии и премьер-министр Баварии Маркус Зедер из Христианско-социального союза. Сару Вагенкнехт поддержали не только однопартийцы, но и представители «Альтернативы для Германии». По сравнению с прошлым рейтингом она улучшила свои позиции на четыре ступени, поднялась с седьмого места на третье.

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Опрос провели 28 августа с участием 2006 избирателей.

Сара Вагенкнехт выступила против оказания военной помощи Украине и устроила 25 февраля митинг в Берлине в поддержку мирного урегулирования конфликта. Из-за этого Левая партия пыталась исключить ее из своей фракции, а сама депутат заявила, что больше не станет избираться в ее списке.