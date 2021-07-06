Противница Олимпиады с водяным пистолетом напала на бегуна с факелом. Видео

Стрельбу из водяного пистолета по олимпийскому факелу открыла 53-летняя жительница Японии, выступая против проведения международных соревнований. Момент нападения попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что женщина в черной маске с водяным пистолетом в руках дожидается, когда бегун с факелом окажется рядом с ней. Когда спортсмен попадает в поле зрения она начинает стрелять, целясь в олимпийский огонь. Сопровождавшие бегуна стюарды остановили женщину.

Издание Vice со ссылкой на официальное заявление полиции японского города Мито сообщило, что женщину арестовали за вмешательство в эстафету.

«Нельзя стрелять водой в людей без уважительной причины. Она явно не играла — это не детская игра», — заявила начальник городского отдела полиции Нориаки Нагацука.

По ее словам, женщина протестовала против проведения Олимпийских игр в Японии в период пандемии.

Многие жители Японии заявили, что проведение международных соревнований в Токио приведет к новой вспышке коронавируса в стране, учитывая низкий уровень вакцинации и приезд большого числа иностранных спортсменов.

Накануне Самоа объявило, что отзывает двух своих тяжелооатлетов с соревнований. На карантин отправились уже приехавшие в Токио два спортсмена из Уганды и один олимпиец из Сербии. Все они сдали положительный тест на коронавирус.

Организаторы соревнований пообещали, что примут все необходимые меры для охраны здоровья атлетов. В частности, запрещены все контакты между членами делегаций. Кроме того в Олимпийской деревне действуют строгий масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. От России участвовать в соревнованиях будут 335 спортсменов.